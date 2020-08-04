РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Более 35 рабочих задействовали при строительстве нового детского сада в поселке Пироговский городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора осуществил плановую проверку детского сада на 225 мест в поселке Пироговский городского округа Мытищи. Застройщик - ООО «СЗ «Комфортинвест».

«В середине мая застройщик направил извещение о возобновлении строительства после приостановки, связанной с ограничительными мерами из-за коронавируса. На данный момент на объекте ведутся работы по внутренней отделке, монтажу внутренних инженерных систем и благоустройству. На объекте задействованы 36 рабочих и одна единица спецтехники», - говорится в сообщении.

Прогнозируемая дата завершения строительства - март 2021 года. Следить за ходом строительства объекта можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».