РИАМО - 4 авг. В Зарайске планируют отметить День города 14 и 15 августа, будет большой концерт и шоу мыльных пузырей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В городе благоустроили площадь вблизи старинных Торговых рядов, которые являлись общественно значимым местом на протяжении веков.

«Реализация проекта превратила площадь Революции, а вслед за ней Красноармейскую улицу в оживленное общественное пространство. Данный проект победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

14 августа в 15:00 состоится торжественное открытие уличной выставки «История Зарайска» возле театра Бахрушина. Кроме того, с 15:00 можно будет посетить бесплатный летний кинотеатр, где днем будут организованы киносеансы для детей, а вечером - для взрослых.

Основное торжество запланировали на 15 августа. Оно начнется в 10 утра с выступления духового оркестра. На основной сцене выступят народные коллективы Зарайска, прозвучат поздравления от официальных лиц и деятелей культуры жителем города.

Запланированы дискотека, шоу мыльных пузырей, выступление ретро шоу-группы «Доктор Ватсон». Запоминающимся событием будет выступление популярной певицы Наташи Королевой. В концерте также примут участие: Александр Песков (театр пародий), Алиса Мон, Светлана Лазарева.

После 18:00 жители смогут принять участие в «Караоке со звездами», где каждый может выйти на сцену и спеть с любимым артистом. Завершит вечер «Световое шоу» от театра-танца и салют.