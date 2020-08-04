РИАМО - 4 авг. В Зарайске планируют отметить День города 14 и 15 августа, будет большой концерт и шоу мыльных пузырей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
В городе благоустроили площадь вблизи старинных Торговых рядов, которые являлись общественно значимым местом на протяжении веков.
14 августа в 15:00 состоится торжественное открытие уличной выставки «История Зарайска» возле театра Бахрушина. Кроме того, с 15:00 можно будет посетить бесплатный летний кинотеатр, где днем будут организованы киносеансы для детей, а вечером - для взрослых.
Основное торжество запланировали на 15 августа. Оно начнется в 10 утра с выступления духового оркестра. На основной сцене выступят народные коллективы Зарайска, прозвучат поздравления от официальных лиц и деятелей культуры жителем города.
Запланированы дискотека, шоу мыльных пузырей, выступление ретро шоу-группы «Доктор Ватсон». Запоминающимся событием будет выступление популярной певицы Наташи Королевой. В концерте также примут участие: Александр Песков (театр пародий), Алиса Мон, Светлана Лазарева.
После 18:00 жители смогут принять участие в «Караоке со звездами», где каждый может выйти на сцену и спеть с любимым артистом. Завершит вечер «Световое шоу» от театра-танца и салют.
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