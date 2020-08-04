РИАМО - 4 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал развитие транспортной инфраструктуры одним из приоритетов для региона, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Главная застройка – это инфраструктура. Помните, в 2012 году вы (Путин - ред.) создали организацию по модернизации Московского транспортного узла. Вот эти вылетные магистрали, переезды, которых у нас бесчисленное множество. Если бы мы тогда не решили эту проблему, все бы встало колом», - сказал Воробьев в ходе своего доклада президенту.

Губернатор уточнил, что модернизация транспортной инфраструктуры наиболее актуальна в муниципалитетах, прилегающих к Москве.

«Долгопрудный, Одинцово, Красногорск, Истра – пожалуй, каждый муниципалитет, который прилегает к Москве, вошел в эту программу, и сегодня есть путепровод», - заключил Воробьев.