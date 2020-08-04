РИАМО - 4 авг. В Москве проходит масштабная смена традиционных источников наружного освещения на светодиодные, до конца этого года планируют заменить около девяти тысяч ламп, сообщил руководитель департамента наружного освещения и архитектурно художественной подсветки АО «Объединенная энергетическая компания» Денис Крук.

«Мы меняем светильники, которые выработал и свой ресурс, вместо них мы ставим светодиодные. В планах этого заменить порядка 9 тысяч светильников», - рассказал Крук.

На сегодняшний день заменено более трех тысяч светильников.

В рамках проделанных работ общее снижение нагрузки на электрические сети достигло 40 киловатт.