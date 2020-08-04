РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Съезд с эстакады на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе временно сузят в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В связи с укладкой асфальта при движении по развязке в сторону Красногорска вводятся временные меры по сужению проезжей части», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся до конца недели.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - заключается в сообщении.





