РИАМО - 4 авг. В рамках опроса об обязательном введении в России ЕГЭ по иностранному языку, половина жителей страны высказалась против данной инициативы, сообщает Федеральное агентство новостей.
Сейчас школьники в стране сдают экзамены по двум обязательным предметам — математике и русскому языку. Минпросвещения РФ планировало добавить обязательный экзамен еще и по иностранному языку, но от идеи решили отказаться.
Как показал опрос, женщины чаще мужчин высказывались против введения третьего обязательного ЕГЭ: 55% и 48% соответственно. Доля противников инициативы возрастает с увеличением возраста респондентов: 46% людей возрастом до 24 лет и 54% среди респондентов старше 45 лет.
Противники данной инициативы считают, что педагоги по иностранному языку в стране имеют низкую квалификацию. А часть высказалась, что иностранный язык пригодится в жизни и работе не каждому выпускнику российских школ.
В данном опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех регионов страны.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии