РИАМО - 4 авг. В рамках опроса об обязательном введении в России ЕГЭ по иностранному языку, половина жителей страны высказалась против данной инициативы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас школьники в стране сдают экзамены по двум обязательным предметам — математике и русскому языку. Минпросвещения РФ планировало добавить обязательный экзамен еще и по иностранному языку, но от идеи решили отказаться.

«Против введения обязательного экзамена по иностранному языку выступил 51% респондентов. Одобрили идею лишь 17% респондентов. Практически каждый третий россиянин затруднился с ответом — 32%», - говорится в сообщении.

Как показал опрос, женщины чаще мужчин высказывались против введения третьего обязательного ЕГЭ: 55% и 48% соответственно. Доля противников инициативы возрастает с увеличением возраста респондентов: 46% людей возрастом до 24 лет и 54% среди респондентов старше 45 лет.

Противники данной инициативы считают, что педагоги по иностранному языку в стране имеют низкую квалификацию. А часть высказалась, что иностранный язык пригодится в жизни и работе не каждому выпускнику российских школ.

В данном опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех регионов страны.