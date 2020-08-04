РИАМО - 4 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал программу льготной ипотеки глотком воздуха для строительных компаний в период вирусного кризиса, сообщается на сайте Кремля.

В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в период пандемии коронавирусной инфекции вся промышленность, включая строительную, оказалась в зоне «очень серьезной турбуленции».

«Вы (Путин - ред.) дали команду, и правительство оперативно приняло льготную ипотеку, это просто был глоток воздуха. Иначе строительные компании могли бы просто набок упасть. Сегодня в Московской области продается 130-150 квартир в день. Из них 80% – по льготной ипотеке», - сказал Воробьев.

По его мнению, программу льготной ипотеки, которая в настоящее время действует до ноября, необходимо продлить.

«Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой. Люди платят меньше за квартиру, разные платежи по ипотеке – от 40 до 48 тысяч, это на 6-10 тысяч рублей меньше, чем ранее, когда ипотека была высокая. Поэтому стройка для нас приоритет», - подчеркнул Воробьев.

Программу льготной ипотеки запустили в России в мае в качестве одной из антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время взять новое жилье в ипотеку под 6,5% годовых можно при первоначальном взносе 15% от стоимости квартиры.

Льготная ипотека в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях распространяется на квартиры стоимостью до 12 миллионов рублей, в других российских регионах— до 6 миллионов рублей. Оформить льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года.