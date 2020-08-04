РИАМО - 4 авг. Около 250 ламп наружного освещения заменили на Ростокинском акведуке в столице, сообщил журналистам представитель службы эксплуатации архитектурно-художественного освещения АО «ОЭК» Роман Букатов.

«Работы по замене освещения на культурно-значимых объектах начались в 2011 году. <...> На Ростокинском акведуке было установлено 250 светильников», — сказал Букатов.

Он отметил, что цвет освещения не поменялся, он будет оставаться таким же комфортным, как и раньше.

Ростокинский акведук — это гидротехническое сооружение упраздненного Мытищинского водопровода, единственный сохранившийся в городе акведук из пяти построенных для этой системы. Проходит над долиной реки Яузы, построен в 1783-1784 годах.

Акведук использовался по прямому назначению до 1902 года. После этого он 60 лет служил опорой для водопроводной магистрали, а с 1962-го по 2004-й — для теплотрассы. С 2007 года Ростокинский акведук, переоборудованный в пешеходный мост, является главной достопримечательностью столичного парка отдыха. В 60-х годах объект причислили к памятникам архитектуры государственного значения.

Добраться до Ростокинского акведука просто — он находится недалеко от станции метро ВДНХ, у пересечения проспекта Мира и реки Яузы.