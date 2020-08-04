РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. За минувшие сутки в Люберцах не выявили случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 148 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 161 случай заболевания коронавирусом.

«В Люберцах не выявили за сутки случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 148 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 348 случаев заражения. В Дзержинском не выявили заболевших, всего в округе 582 пациента с Covid-19.

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4 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.