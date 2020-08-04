РИАМО - 4 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 22 городских округах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Не выявили случаев Covid-19 в Бронницах, Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Люберцах, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Пущине, Рошале (входит в городской округ Шатура), Серебряных Прудах, Серпухове, Талдоме, Черноголовке, Шаховской, Щелкове и Электрогорске.

За последние сутки в регионе выявили 161 случай заражения. По одному случаю – в Волоколамске, Истре, Клину, Котельниках, Красногорске, Краснознаменске, Протвине, Раменском,Можайском, Рузском и Пушкинском округах, по два случая – в Балашихе, Лобне, Дубне, Лыткарине, Ступине, Чехове, Орехово-Зуевском, Коломенском, Ленинском и Богородском округах; по трое заразились за сутки в Воскресенске и Шатуре.

По четыре заразившихся выявлено за сутки в Долгопрудном, Фрязине, Жуковском, Зарайске и Ивантеевке, по пять - в Электростали, Домодедове и Егорьевске. В Подольске и Реутове выявлено по шесть заболевших в Солнечногорске и Дмитровском городском округе - по семь.

На территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено девять заболевших Covid-19, а в Одинцовском и Наро-Фоминском округах – по десять. В Химках и Мытищах зафиксировано по 11 зараженных. А больше всего заразившихся за последние сутки выявили в Королеве – 12 человек.

За весь период эпидемии в регионе выявили 64 076 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 117 человек. Вылечиться удалось 47 431 человеку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.