РИАМО - 4 авг. В настоящее время в Подмосковье удалось решить проблему большей части из порядка 100 тысяч обманутых дольщиков, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Удалось решить сегодня проблему обманутых дольщиков на уровне 80 тысяч человек. То есть осталось где-то 24 тысячи обманутых дольщиков», - сказал Воробьев в ходе встречи.

Губернатор уточнил, что за 2000-2015 годы в Московской области насчитывалось около 104 тысяч обманутых дольщиков.

Воробьев добавил, что подмосковные власти намерены решить проблему обманутых дольщиков в трехлетней перспективе. В прошлом году в регионе получили ключи от квартир 19 тысяч обманутых дольщиков. Из оставшихся 24,5 тысяч ключей в этом году планируется выдать 15,5 тысяч.

«В следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», - резюмировал Воробьев.