РИАМО - 4 авг. На территории Новодевичьего монастыря в столице обнаружили остатки стен времен царствования Бориса Годунова, сообщается на сайте Института археологии РАН.

Находка позволила ученым понять, как менялся монастырь с момента основания до перестройки, которую провела царевна Софья. Выяснилось, что первоначально монастырь занимал сравнительно маленькую площадь, а во время Бориса Годунова его окружал ров и каменная стена.

«Возможно, это не удалось бы выяснить, если бы не раскоп в юго-восточном углу, южнее Больничных палат. Здесь был обнаружен участок стены, сложенной из такого же кирпича, что и стена огромной крепости Смоленска», — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что башня и стены были разобраны при строительстве новой ограды царевной Софьей, но их части осталась лежать под завалами строительного мусора.

Каменные стены отстоят от линии современных стен примерно на 15-20 метров. Данную ограду монастырь получил в эпоху правления Бориса Годунова или чуть ранее, при царе Феодоре, считают эксперты.

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь был основан в 1524 году царем Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году. Архитектурный ансамбль монастыря, сложившийся в XVI-XVII веках, с тех пор не претерпел существенных изменений. Комплекс поставлен под охрану ЮНЕСКО и объявлен достоянием всего человечества.