РИАМО - 4 авг. Девелопер планирует создать крупный парк в московском районе Раменки, проектирование пространства начнется осенью текущего года, а благоустройство — в начале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Парк, получивший название «Событие», займет практически половину территории в 55 гектаров, на которой в настоящий момент «Донстрой» реализует жилые проекты «Огни», «Событие» и «Река». Его общая площадь составит 24 гектара.

«Парк объединит общественные благоустроенные пространства площадью 11,5 гектаров и природную долину у реки Раменки площадью 12,4 гектара. Для разработки дизайна природного парка и общественных территорий «Донстрой» привлек ведущие европейские архитектурные бюро», - говорится в сообщении.

В парке будет несколько ключевых зон — главный бульвар, событийная зона, «фабрика молодежи», рекреационные зоны со скверами и природный парк с променадом, граничащим с рекой Раменкой. Основным транзитом через весь парк станет главный бульвар. Его протяженность составит 1,2 километра, ширина зеленой центральной части – 14 метров. По бульвару пройдут прогулочный, велосипедный и беговой маршруты.

Событийная зона будет сердцем парка. Она сможет вместить до 700 человек. В ней расположатся концертная площадка, большой водоем, который в зимнее время превратится в каток, места для отдыха, сад и кафе.

Непосредственно к жилым кварталам будут примыкать рекреационные зоны со скверами, которые станут одними из первых благоустроенных общественных пространств парка.

Главным элементом парка «Событие» станет природный парк с променадом, расположенный вдоль русла реки Раменки. Его протяженность составит 1,3 километра.