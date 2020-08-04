РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Сотрудники «Подольского комбината благоустройства» ежедневно обновляют разметку и устанавливают дорожные знаки в Подольске, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пока все спят, работники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» каждую ночь приводят в порядок муниципальные улицы и общественные территории Подольска: убирают мусор, подметают, поливают, устанавливают дорожные знаки», - говорится в сообщении.

Также рабочие МБУ «ПКБ» ежедневно обновляют разметку на автодорогах округа и многое другое.