РИАМО - 4 авг. В Подмосковье за прошедшие сутки умерли три пациента с подтвержденным Covid-19, а общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки на территории Подмосковья выявлен 161 случай заражения Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1117 человек», – уточняется в сообщении.

За последние сутки в регионе выздоровели 207 пациентов. За все время вылечиться удалось 47 431 человеку.

Все вопросы можно задать специалистам горячей линии по телефону: 8 800 550-50-30. Кроме того, информацию можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.