РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. За прошедшие сутки в городском округе Щелково не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 580 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 161 случай коронавируса.

«В Щелкове за прошедшие сутки не выявили ни одно случая Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 580 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 64 076 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 117 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 47 431 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.