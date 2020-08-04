РИАМО - 4 авг. МТС Банк отменил комиссию в системе быстрых платежей (СБП) до 31 декабря 2020 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Мгновенные переводы по номеру телефона более чем в 70 банков, подключенных к системе, доступны клиентам в мобильном приложении «МТС Деньги».

«Основное преимущество сервиса на базе СБП – не нужно указывать реквизиты счета и номер карты получателя, зачисление средств происходит мгновенно. При осуществлении и получении переводов с клиентов-физических лиц МТС Банка комиссия не взымается», - говорится в сообщении.

Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная − до 600 тысяч рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц – 1,5 миллиона рублей, в месяц возможно совершить 50 переводов.

«Мы сделали еще доступнее платежи и переводы более чем в 70 банков в удобном сервисе дистанционного обслуживания – в системе быстрых платежей. Следующий шаг – запуск в СБП платежей на счета юридических лиц (C2B), которые позволят клиентам рассчитываться за товары и услуги», − отметил вице-президент, член правления, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.

Он уточнил, что также банк планирует внедрение сервиса для пополнения лицевых счетов абонентов МТС.

Чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам-физическим лицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционных системах iOS или Android. Для перевода денег отправитель выбирает в разделе «Переводы» мобильного приложения «МТС Деньги» функцию «По номеру телефона», далее указывает номер телефона получателя, банк получателя и сумму перевода.

Если получатель перевода ранее уже устанавливал банк по умолчанию в СБП, то эта информация будет отражена для отправителя. Если получатель ранее не устанавливал банк по умолчанию, отправителю необходимо выбрать его из списка банков-участников СБП.

Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play. Подробная информация – на сайте банка.

Оператором системы быстрых платежей является Банк России. Сервис позволяет физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам в банки, подключенные к системе.