РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили два новых случая Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 778 человек, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 161 новый случай заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 431 человек выписали домой из стационаров, 1 117 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 778 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски.

Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.