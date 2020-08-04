РИАМО - 4 авг. Созданный в 1995 году отряд спецназа «Пересвет» отпраздновал 25-летний юбилей 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Бойцы спецподразделения оказывают содействие сотрудникам оперативных служб различных правоохранительных структур во время проведения мероприятий, направленных на борьбу с преступностью в Подмосковье.

«Сотрудники «Пересвета» принимают активное участие в специальных операциях по предупреждению и пресечению незаконных действий в сфере оборота наркотиков, лесных и водных биоресурсов», – сказал зампредседателя правительства Московской области – руководитель регионального ГУРБ Роман Каратаев.

Сотрудники ОМОН «Пересвет» с начала текущего года привлекли к ответственности свыше 550 человек за совершение административных правонарушений, изъяли 1,6 тысячи единиц боеприпасов и 4,5 килограмма взрывчатки.

В 2020 году бойцы уже совершили более 1,2 тысячи выездов для выполнения служебно-боевых задач. Оперативники также задержали 25 подозреваемых в совершении противоправных деяний.