РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Путешественники подмосковного Подольска подняли флаг города на высоте 2 тысячи метров в горах Архыза, сообщила «РИАМО в Подольске» фитнес-тренер, инструктор и гид клуба «Дон-Спорт» Ольга Иванова.

«Подольчане совершили увлекательное путешествие в мир гор и заповедной природы Архыза. Наш клуб путешественников «Дон-Спорт» на этот раз прошел горные тропы Тебердинского заповедника, вдоль рек Рапочай, Зеленчуг, а в самый солнечный день мы подняли флаг Подольска на высоте 2 тысячи метров», - сказала Иванова.

Она отметила, что путешественники также увидели красивейшие каскады водопадов София и озера Дуккинского ущелья.