РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи можно помочь нуждающимся семьям по 30 августа собрать ребенка в школу, к участию в акции приглашают всех неравнодушных жителей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В целях оказания помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в социально опасном положении, Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в период с 27 июля по 30 августа текущего года проводится акция «Собери ребенка в школу». Приглашаем всех неравнодушных принять участие в акции», - говорится в сообщении.

Благотворительная помощь будет передана нуждающимся семьям. Подробности можно уточнить по телефонам комиссии по делам несовершеннолетних городского округа Мытищи: 8 (495) 586-11-09, 8 (985) 858-38-77.