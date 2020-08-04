РИАМО - 4 авг. Компания «Россети Московский регион» продолжает заменять старые приборы учета у потребителей электрической энергии на новые интеллектуальные электросчетчики, за первую половину 2020 года более 10 тысяч человек в Москве и Подмосковье перешли на «умный» учет, говорится в сообщении пресс-службы компании.

До конца года планируют установить еще порядка 30 тысяч умных счетчиков.

«Основной объем оснащения границ балансовой принадлежности с потребителями интеллектуальным учетом приходится на Московскую область. За первые шесть месяцев текущего года в Подмосковье установлено более 6 тысяч умных счетчиков. На территории столицы установлено более 3 тысяч интеллектуальных приборов учета, большая часть из которых приходится на потребителей новой Москвы», — говорится в сообщении.

Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно выявлять и предотвращать хищение электрической энергии и определять очаги потерь. Это повышает качество электроэнергии и надежность передачи.

Согласно плану компании «Россети Московский регион», к концу 2030 года интеллектуальным учетом электрической энергии оснастят почти 1,5 миллиона точек поставки электрической энергии.