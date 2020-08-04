РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже телефона из салона автомобиля, похищенное имущество изъяли, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть третьего отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон из салона автомобиля. Общая сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 27-летний местный житель, у которого было изъято похищенное имущество. Следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»,- говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.