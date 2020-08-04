РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 авг. В Домодедове за сутки выявили пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировано 1954 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 161 новый случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 117 человек. Выздоровели и выписались 47 431 человек. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1954 (+5)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.