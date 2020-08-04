РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозреваемых в разбойном нападении на курьера в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из регионального ГУ МВД России задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. Так, злоумышленники на одном из интернет-сайтов заказали дорогостоящий смартфон. Дождавшись курьера в подъезде на улице Ульяновых, они напали на него и, угрожая пистолетом, похитили товар и личный мобильный телефон.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по местам проживания. В ходе проведения обысков в их квартирах обнаружили и изъяли травматический пистолет с пятью патронами и карабин с четырьмя патронами, принадлежащие одному из нападавших, а также одежду, которая использовалась при совершении преступления. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.