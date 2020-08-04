РИАМО - 4 авг. Во время планирования походов крайне важно уведомлять спасателей о маршруте в труднодоступной местности, так как в случае ЧП это даст возможность оперативно оказать помощь людям, сообщается на сайте МЧС России по Московской области.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. Особенно это важно сделать, если в составе группы есть дети. Подать заявку можно по адресу.

«При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте», — говорится в сообщении.

Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

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