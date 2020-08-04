РИАМО - 4 авг. На двух городских пляжах Белопесоцкого котлована наведут порядок, покосят траву и установят предупреждающие таблички, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Эти меры обсудили на совещании, в котором участвовали представители министерства благоустройства Московской области, администрации городского округа Ступино и муниципального учреждения.

«Участники совещания обратили внимание на то, что необходимо обеспечить на пляжных территориях своевременную уборку и вывоз мусора, проводить систематические покосы травы, установить таблички с предупреждением о запрете купания в не предназначенных для этого местах», - говорится в сообщении.

В 2021 году на этой территории собираются отремонтировать подъездную дорогу, сделать парковку, установить стационарные туалеты, дополнительные теневые навесы, урны и шезлонги, а также осуществить своевременную подсыпку песка на пляжных территориях.