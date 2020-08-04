РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете 2 125 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 161 новый случай коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 117 человек. Выздоровели и выписались 47 431 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 2 125 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Третьего августа количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 114.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.

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4 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.