РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Активисты подмосковного Подольска рассказали прохожим на бульваре Юности о проблеме выпадения детей из окон, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Проблема выпадения детей из окон является одной из самых актуальных на протяжении нескольких лет. Только с начала года в Подмосковье из окон выпало 42 ребенка, 5 из них погибли. Большинство несчастных случаев происходит в полных благополучных семьях. Так, на днях активисты Подольского союза молодежи на бульваре Юности провели акцию «Безопасные окна».

«Цель мероприятия - обратить внимание на трагические последствия выпадения детей из окон, на необходимость соблюдения правил безопасности. Активисты раздали прохожим информационные листовки и обратили внимание взрослых на важность установки на окна специальных замков, фиксаторов и других средств безопасности», - говорится в сообщении.