РИАМО - 4 авг. Выплату для компенсации расходов в связи с профилактикой коронавирусной инфекции могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, пострадавших от Covid-19, сообщает Nation News.

«При подаче в Федеральную налоговую службу заявления до 15 августа, предприниматели могут рассчитывать на получение субсидии. Она состоит из двух частей: размер первой составляет 15 тысяч рублей, размер второй высчитывается по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника в организации», - говорится в сообщении.

Индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников, могут получить только первую часть данной выплаты.

Бизнесмены смогут получить средства не позднее трех рабочих дней после подачи заявления на выплату.

Компании и фирмы, где работники контактируют с клиентами, должны обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в организациях следует измерять температуру сотрудникам и клиентам, а также принять меры для соблюдения социальной дистанции.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.