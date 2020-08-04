РИАМО - 4 авг. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 161 случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования с начала пандемии Covid-19 превысило 64 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в регионе вылечились от коронавируса 207 человек, за весь период врачи региона вылечили 47 431 пациента.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.