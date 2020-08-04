РИАМО - 4 авг. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в применении насилия и оскорблении полицейского на юго-западе столицы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 1 августа по вызову граждан к жилому дому по Новоясеневскому проспекту в Москве прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы пресечь действия подозреваемого, который в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении сотрудника полиции – представителя власти, а также оскорбил его нецензурной бранью.

«В настоящее время с фигурантом проведены необходимые следственные действия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила Иванова.

Как уточняется на официальном сайте ГУ МВД России по столице, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый – 26-летний приезжий из ближнего зарубежья - припарковался в неположенном месте.

Также во время конфликта неустановленные лица нанесли побои сотруднику охранной организации. Пострадавший мужчина с травмами госпитализирован.