РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска будут проверять водителей грузового транспорта на соблюдение правил дорожного движения по 9 августа, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных актов, регламентирующих перевозку грузов, в период с 3 по 9 августа на территории Московской области проводится профилактический рейд «Грузовик», - говорится в сообщении.

Личный состав ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений правил перевозки водителями грузового транспорта с последующим принятием мер административного воздействия к виновным должностным и юридическим лицам.