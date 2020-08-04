РИАМО - 4 авг. По результатам налоговых проверок, проведенных в первом полугодии 2020 года, в Московской области было дополнительно начислено 3,2 миллиарда рублей налогов, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Подмосковью.

«Из данной суммы 2,4 миллиарда рублей — доначисления по выездным налоговым проверкам, итоги камеральных проверок деклараций — 0,8 миллиарда», — говорится в сообщении.

Риск-ориентированный подход к проведению выездного налогового контроля снижает административную нагрузку на бизнес и создает основу высокого результата каждой проверки. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число проверок сократилось в 4,4 раза, при этом эффективность проверки выросла на 35,2%, составив 62,9 миллиона рублей.

В рамках проведенной налоговыми органами аналитической работы, стимулирующей налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств, были представлены уточненные декларации с доплатой налогов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей, сокращен рассчитанный в целях налогообложения убыток на 719 миллионов рублей, уменьшен заявленный к возмещению НДС на 735,2 миллиона рублей.

В результате повышения качества контрольных мероприятий сумма уменьшенных платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов за отчетный период по сравнению с первым полугодием 2019 года уменьшилась на 22,3% и составила 521,5 миллиона рублей, или 16,1% от дополнительно начисленных сумм по результатам налоговых проверок.

Следственными органами Московской области возбуждено 16 уголовных дел по материалам, направленным налоговыми органами.