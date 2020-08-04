РИАМО - 4 авг. Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, в подмосковном Реутове пройдет на 10 площадках 3 сентября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Цель диктанта - не только определить уровень знаний. Его основной задачей является привлечение внимания общественности к значимости сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны ценить возможность, предоставленную нам, быть современниками уважаемых ветеранов и участников войны, беречь их и заботиться о них», - сказал Каторов.

Он добавил, что благодаря им мы живем в мирное время и можем представлять войну лишь в собственных фантазиях, по документальным и художественным фильмам и произведениям литературы. По его словам, в связи с пандемией историческую акцию в этому году проводят с опозданием в несколько месяцев, что позволило масштабировать мероприятие.

«В этом году «Диктант Победы» должен был состояться 24 апреля, но в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции его перенесли на 3 сентября 2020 года. У реутовчан в ближайшее время появиться возможность предварительной регистрации на участие в акции на сайте. На этапе регистрации вам предложат выбрать одну из 10 заявленных площадок, которые будут находиться в школах Реутова», - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторами акции разработано мобильное приложение «Диктант Победы» для устройств Android и iOS, что упростит процедуру участия в исторической акции.

Международная акция «Диктант Победы» впервые была проведена в 2019 году. Диктант прошел в 85 регионах России и 23 иностранных государствах, в акции приняли участие более 100 тысяч человек.

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