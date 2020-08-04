РИАМО - 4 авг. Историческая акция «Диктант Победы» будет проходить в Солнечногорске 3 сентября, перенос был связан с пандемией Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В этом году запланированная на 24 апреля акция «Диктант Победы» перенесена на 3 сентября 2020 года.
На территории Подмосковья участниками акции в 2019 году стали 3585 человек. «Диктант Победы» жители Московской области писали на 66 площадках, открытых почти во всех муниципалитетах региона.
Одну такую площадку открыли в общеобразовательной школе №2 города Солнечногорска. 45 жителей муниципалитета стали участниками акции.
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