РИАМО - 4 авг. Историческая акция «Диктант Победы» будет проходить в Солнечногорске 3 сентября, перенос был связан с пандемией Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В этом году запланированная на 24 апреля акция «Диктант Победы» перенесена на 3 сентября 2020 года.

«В ближайшее время на сайте «диктантпобеды.рф» появится возможность предварительной регистрации на площадках проведения акции. Также разработано мобильное приложение «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции, что позволит сделать участие в диктанте более доступным и удобным», – сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Марина Корчкова.

На территории Подмосковья участниками акции в 2019 году стали 3585 человек. «Диктант Победы» жители Московской области писали на 66 площадках, открытых почти во всех муниципалитетах региона.

Одну такую площадку открыли в общеобразовательной школе №2 города Солнечногорска. 45 жителей муниципалитета стали участниками акции.