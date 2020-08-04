РИАМО - 4 авг. В прошлом месяце по инфраструктуре Московской железной дороги проехали 49,4 миллиона пассажиров, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Между тем, пассажирооборот на МЖД с начала 2020 года снизился на 39,7%.

«Всего за январь-июль 2020 года с вокзалов и станций Московской железной дороги отправлено 292,8 миллиона пассажиров (-33,3% к январю-июлю 2019 года). Из них в дальнем следовании перевезено 8,5 миллиона пассажиров (-45,5%), в пригородном сообщении – 284,3 миллиона пассажиров (-32,8%)», - говорится в сообщении.

По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2020 года проехало более 58,8 миллиона пассажиров, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего с начала работы МЦК им воспользовались около 474 миллиона пассажиров.