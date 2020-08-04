РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Во вторник в Парке Сказок поселка Томилино подмосковных Люберец проведут танцевальный мастер-класс, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центр культуры и семейного досуга «Томилино» приглашает на открытые занятия детей и взрослых в Парк Сказок. Занятия проходят на детской площадке со стороны главного входа в парк. Четвертого августа состоится мастер-класс «Танцевальный микс», начало в 15:00», - говорится в сообщении.

Также во вторник состоится мастер-класс по дыхательной гимнастике «Дыши правильно», начало в 19:00.

6 августа пройдет мастер-класс «Волшебный пластилин», начало в 12:00, а в 19:00 - тренировка по шейпингу «FreeШейп». 7 августа пройдет тренировка по ушу «Вин-Чун», начало в 11:00. В 15:00 пройдет игровая программа для детей «Весело играем, лето провожаем». В 19:00 пройдет мастер-класс по дыхательной гимнастике «Дыши правильно».

Вход на все занятия свободный, предварительная запись не требуется.