РИАМО - 4 авг. На улицах Москвы появился велопатруль, он будет работать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице, сообщил заместитель руководителя дирекции видеофиксации ГКУ «Центр организации дорожного движения» Егор Чернов.

«ЦОДД запустил велопатруль. Пока это два велосипедиста, но в ближайшее время мы планируем увеличить из количества до четырех. Они будут помогать как велосипедистам на дороге, так и пешеходам, и автомобилистам» - сказал Чернов.

По его словам, велопатруль будет следить за исправностью светофоров, за состоянием дорожных знаков и велопарковок. Если что-то из городской инфраструктуры неисправно, он может оперативно подать заявку в ситуационный центр. Кроме того, в его обязанности входит контроль соблюдения правил дорожного движения.

«У велопатрульного в багажнике велосипеда есть все необходимое для оказания первой помощи на дорогах: есть ремкомплект для ремонта велосипедов, бланки для оформления европротоколов и даже огнетушитель. В случае чего наш велопатрульный может быть и пожарным», - подчеркнул Чернов.

Он отметил, что в ситуационном центре ЦОДД будут онлайн-следить за передвижением велопатруля и направлять их на место ДТП, ведь даже небольшое ДТП в центре города может парализовать движение на нескольких прилегающих улицах. И если патруль на автомобиле будет добираться долго, то велосипедист доберется за несколько минут.

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