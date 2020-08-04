РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В школах городского округа Мытищи имеются в достаточном количестве маски, перчатки, санитайзеры и другие средства, предназначенные для предотвращения распространения коронавируса, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«До начала нового учебного года осталось меньше месяца. В мытищинских школах бактерицидные рециркуляторы, бесконтактные термометры, санитайзеры, маски и перчатки есть в достаточном количестве. Интенсивная санобработка сохранится. Если будут дополнительные требования Роспотребнадзора для открытия школ с 1 сентября, примем в работу», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что что все мероприятия зависят от эпидемиологической обстановки. В принятии решений представители администрации горокруга опираются на рекомендации Роспотребнадзора и постановления правительства Московской области.

«Для нас это большая ответственность - после вынужденного перехода на дистанционку в последней четверти вернуться в привычный режим. А еще мы готовим к открытию новую школу. Это главный подарок жителям на 1 сентября и День округа, который мы отметим в первую субботу сентября», - добавил Азаров.