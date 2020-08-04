РИАМО - 4 авг. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров в металлическом ангаре в Гарднеровском переулке в Басманном районе Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

Пожар произошел в металлическом ангаре, пристроенном к двух- и трехэтажным административным зданиям. Горел сам ангар и часть кровли зданий.

«В 11:19 пожар локализовали на площади 30 квадратных метров, после чего возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.