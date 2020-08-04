РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Сотрудники полиции Люберец задержали 29-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в краже автомобиля, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местного жителя о краже автомашины иностранного производства, припаркованной около одного из домов на Быковском шоссе поселка Малаховка. Сумма материального ущерба составила 1,1 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в сообщении.

Люберецким городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.