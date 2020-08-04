РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Рабочие приступили к частичному переустройству и переоборудованию школы №13 в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» ведется реконструкция со строительством пристройки на 300 мест к школе №13 на улице Бородинской, 20.

«В июне на объекте были выполнены монолитные работы, завершено устройство стен и перекрытия первого этажа. В настоящее время продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей и благоустройству территории. На объекте начаты работы по частичному переустройству и переоборудованию существующей школы», - говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.