РИАМО - 4 авг. За минувшую неделю в центр содействия строительству при Правительстве Московской области поступили на сопровождение 20 проектов, из них три – от крупного бизнеса, и 17 – от малого, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Их направили из городских округов: Балашиха, Богородский, Воскресенск, Домодедово, Дмитровский, Истра, Мытищи, Лосино-Петровский, Клин, Подольск, Ступино, Солнечногорск, Химки, Щелково.

«В сегменте крупного бизнеса поступили: два проекта сельхозпроизводства площадью участка 8,2 гектара из Ступина, крупный магазин спортивных товаров на 100 рабочих мест, инвестициями 400 миллионов рублей и площадью участка 0,7 гектара из Мытищ, торговый объект на 200 рабочих мест, инвестициями 400 миллионов рублей и площадью участка 6,3 гектара из Клина», - говорится в сообщении.

Среди проектов малого бизнеса построят склад на 1,9 гектара и два офисно-складских здания на 0,77 гектара в Домодедове, административный объект на 1,8 гектара и складское помещение на 1,5 гектара в Солнечногорске, магазин на 0,3 гектара в Химках и другие.