РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. Ряд Домов культуры в подмосковном Щелкове уже перешел с онлайн-мероприятий к привычному режиму работы, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Не все Дома культуры начали функционировать как раньше, часть проводит мероприятия в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

На это неделе для детей и взрослых подготовлен ряд увлекательных мероприятий, которые можно посетить.

Пятого августа пройдут мастер-класс для детей «Пластилиновая сказка» в ГДК «Заречный» и игровая программа «Водные забавы» в СК «Аксиньино». 6 августа дискотечно-игровая программа для детей и подростков состоится в ДК «Гребнево». 7 августа проведут выставку детских рисунков «Вокруг земного шара» в СДК «Костышовский».

Восьмого августа состоится выставка детских рисунков в СДК «Еремино», 9 августа - спортивные эстафеты для детей «Семь препятствий» в СДК «Рязанцевский» и интерактивно-познавательная программа «Коренные народы» в СК «Аксиньино».