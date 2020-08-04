РИАМО - 4 авг. В подмосковном Пушкине неизвестный злоумышленник облил женщину, предположительно, кислотой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Нападение произошло на парковке рядом с гипермаркетом. С химическими ожогами потерпевшую госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ.

«В настоящее время полицейские устанавливают подозреваемого в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данным СМИ, пострадавшей оказалась 56-летняя женщина, которая работает на должности замдиректора Ивантеевского хлебозавода.