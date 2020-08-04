РИАМО - 4 авг. Во вторник утром в Подмосковье и Москве температура сильно опускалась, в некоторых городских округах было только плюс 6, плюс 7,2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».
На севере Подмосковья было теплее: в Клину зафиксировали плюс 11,9 градуса, в Волоколамске - плюс 11 градусов.
температура воздуха в разных районах столицы различалась почти в два раза. Например, в центре мегаполиса температура была порядка плюс 16 градусов, а в районах Кузьминки, Бутово и на отдельных участках МКАД - плюс 8-9 градусов.
Данные различия в температуре на разных территориях региона происходят не только за счет рельефа, но из-за различия во влажности верхнего слоя почвы. Так, сухая почва теряет больше тепла из-за радиационного выхолаживания.
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