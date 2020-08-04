РИАМО - 4 авг. Во вторник утром в Подмосковье и Москве температура сильно опускалась, в некоторых городских округах было только плюс 6, плюс 7,2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Подмосковье самыми холодными оказались восточные районы: в Чурустях было всего 6 градусов, в Серебряных Прудах - 7,2 градуса, в Луховицах - 8,4 градуса», - говорится в сообщении.

На севере Подмосковья было теплее: в Клину зафиксировали плюс 11,9 градуса, в Волоколамске - плюс 11 градусов.

температура воздуха в разных районах столицы различалась почти в два раза. Например, в центре мегаполиса температура была порядка плюс 16 градусов, а в районах Кузьминки, Бутово и на отдельных участках МКАД - плюс 8-9 градусов.

Данные различия в температуре на разных территориях региона происходят не только за счет рельефа, но из-за различия во влажности верхнего слоя почвы. Так, сухая почва теряет больше тепла из-за радиационного выхолаживания.