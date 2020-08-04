РИАМО - 4 авг. Новую школу на 550 мест откроют в подмосковном Пушкине в 2022 году, образовательное учреждение появится в микрорайоне Заветы Ильича, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Особое внимание во время проектирования уделят удобству, комфортности и безопасности учебного здания.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию. Построить новый объект образования и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году»,- сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект построят по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.