РИАМО - 4 авг. В Пенсионном фонде России подтвердили льготы для 1,2 миллиона предпенсионеров за первые шесть месяцев этого года, сообщает Федеральное агентство новостей.

С начала года больше всего подтверждающих сведений направили в центры занятости, организующие программы профессиональной переподготовки для предпенсионеров. Также платят увеличенное пособие, пока граждане повышают квалификацию и ищут работу.

«Через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и напрямую ПФР с начала года подтвердил центрам занятости право на предпенсионную льготу для 932 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Между тем, статус предпенсионера можно самостоятельно подтвердить в клиентских службах и управлениях ПФР либо через личный кабинет на сайте фонда.

Меры поддержки предпенсионеров начали действовать в России в прошлом году. Как правило, на предпенсионные льготы можно рассчитывать за пять лет до наступления нового пенсионного возраста.

Так, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет освобождаются от уплаты земельного и имущественного налога. Также ряду предпенсионеров положены оплачиваемые дни на диспансеризацию и повышенное пособие по безработице.