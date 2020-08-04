РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Благоустройство территории и отделку помещений проводят в ходе строительства пристройки к школе №30 на 400 мест на улице Летной в Балашихе, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Объект строится в рамках президентского национального проекта «Современная школа» с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. В новом корпусе школы, где расположатся кабинет музыки, помещения для группы продленного дня с игровой комнатой, спортзал, будут учиться дети с 1 по 4 классы. На прилегающей территории будет работать спортплощадка с футбольным полем.

«Провел плановое совещание по строительству пристройки на 400 мест к школе №30 на улице Летной. По всем видам работ стройка ведется параллельно. Выполняются работы по благоустройству: почти половина футбольного поля уже уложена газоном, идет монтаж резинового покрытия беговых дорожек, установка малых архитектурных форм», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что полностью завершены инженерные коммуникации и кровля. Сейчас идет отделка помещений, монтаж потолков и наливных полов.